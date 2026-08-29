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Царьград

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Владимир Солодов: В 2025 году Камчатка увеличила диагностику на 30%

Владимир Солодов: В 2025 году Камчатка увеличила диагностику на 30%

Владимир Солодов сообщил, что на Камчатке число пациентов, проходящих диагностику без выезда из региона, выросло на 30% после открытия в 2025 году нового корпуса больницы.

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