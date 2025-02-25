Небензя видит в резолюции Совбеза ООН начало пути к миру на Украине

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. Принятая резолюция Совбеза ООН по Украине является лишь отправной точкой для дальнейших усилий по мирному урегулированию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза.
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