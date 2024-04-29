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Военные новости ★ спецоперация

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Спикер ВС ВСУ прокомментировал вопрос «хранения» истребителей F-16 после поставки на Украину

Спикер ВС ВСУ прокомментировал вопрос «хранения» истребителей F-16 после поставки на Украину

В ВСУ продолжают ожидать прибытия на Украину первых истребителей F-16. Хотя, исходя из того, как дело обстояло с ракетами ATACMS, вполне может выясниться, что Запад уже передал киевскому режиму один или несколько таких самолётов.

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