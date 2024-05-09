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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид впервые ни разу не бросил в створ в матче Кубка Стэнли. Серия прервалась на 55-й игре

В игре второго раунда плей-офф «Эдмонтон» проиграл «Кэнакс» со счетом 4:5. 27-летний форвард сделал одну голевую передачу при полезности «минус 1» за 24:03 на льду.

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