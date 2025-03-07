Когда замороженные продукты полезнее свежих, объяснили врачи

Овощи, фрукты, мясо, рыбу — все эти продукты можно отправить в морозилку на долгое хранение. Действительно ли они теряют пользу, особенно после второй заморозки? И как понять, что продукты уже надо выбросить? Заморозка — один из популярных способов хранения продуктов.