Медицина 2.0

111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    У меня давление сразу после сна бывает всегда выше обычного. И это несколько пугает. Поэтому я даже стараюсь не измер...Гипертония, о кот...
  • Светлана
    Доктор Мылышева, в зависимости от того кто звплатил, в одной передаче рассказывает о пользу мёда, а в следующей - о в...Врачи уточнили, н...
  • Модест
    Природа пытается компенсировать людям недостатки. У слепых идеальный слух, у глухих - хорошее зрение, а безмозглый Ку...Врач Кутушов: кар...

Когда замороженные продукты полезнее свежих, объяснили врачи

Когда замороженные продукты полезнее свежих, объяснили врачи

Овощи, фрукты, мясо, рыбу — все эти продукты можно отправить в морозилку на долгое хранение. Действительно ли они теряют пользу, особенно после второй заморозки? И как понять, что продукты уже надо выбросить? Заморозка — один из популярных способов хранения продуктов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх