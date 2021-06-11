Спички - не игрушкаПолитика«Срок» пришел и холодное слово расстрел Ну вот и все. Все ясно с судьбой Украины. После вчерашних заявлений Президента Путина счетчик начал неумолимо щелкать.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейопять какой то ублюдок накропал говностатейкуVValeryЭт чё за высер? Страдания раненого в кастрюлю свидомита?карюкалов вячеславДействительно.Александр ТурчинДумаю что едрисня на этих выборах жидко обсерится!!!Борис АлександровАфтор или провокатор, или одно из двух...Александр АмелинАвтор страху нагнать хочет что ли? Что за пластмассу он покурил чтоб такую пургу нести?Комментировать
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