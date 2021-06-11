Спички - не игрушка

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«Срок» пришел и холодное слово расстрел

«Срок» пришел и холодное слово расстрел

Ну вот и все. Все ясно с судьбой Украины. После вчерашних заявлений Президента Путина счетчик начал неумолимо щелкать.

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Андрей
опять какой то ублюдок накропал говностатейку
Valery
Эт чё за высер? Страдания раненого в кастрюлю свидомита?
карюкалов вячеслав
Действительно.
Александр Турчин
Думаю что едрисня на этих выборах жидко обсерится!!!
Борис Александров
Афтор или провокатор, или одно из двух...
Александр Амелин
Автор страху нагнать хочет что ли? Что за пластмассу он покурил чтоб такую пургу нести?

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