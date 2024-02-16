С бантами и косой, а на лице грустная улыбка: редкое фото Заворотнюк попало в сеть

Настя Заворотнюк, давая интервью во многих программах, частенько говорила о том, Что ей было неинтересно с детьми в детском саду, потому что сама она чувствовала себя более осмысленной и грамотной, росла на рассказах мамы-актрисы и папы-режиссера о классической литературе и выдающихся деятелях искусства.