С бантами и косой, а на лице грустная улыбка: редкое фото Заворотнюк попало в сеть

Настя Заворотнюк, давая интервью во многих программах, частенько говорила о том, Что ей было неинтересно с детьми в детском саду, потому что сама она чувствовала себя более осмысленной и грамотной, росла на рассказах мамы-актрисы и папы-режиссера о классической литературе и выдающихся деятелях искусства.
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