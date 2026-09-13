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Килограммовые помидоры и "живая" картошка. Жители Алтая хвастаются необычным урожаем

Килограммовые помидоры и "живая" картошка. Жители Алтая хвастаются необычным урожаем

Огородники собрали с грядок уникальные овощи Необычный урожай в Алтайском крае / Фото: "В курсе 22" С наступлением осени жители Алтайского края начали собирать урожай со своих грядок.

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