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Квартира Волочковой в центре Петербурга сдается за полмиллиона рублей в месяц

Квартира Волочковой в центре Петербурга сдается за полмиллиона рублей в месяц

Квартира Волочковой в центре Петербурга сдается за полмиллиона рублей в месяцБалерина Анастасия Волочкова ищет «добропорядочных людей», которые снимут ее роскошную квартиру недалеко от Русского музея в Петербурге за полмиллиона рублей в месяц.

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