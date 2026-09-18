Прокуратура Мурома потребовала устранить подтопление домов

Из-за поломки коллектора возле школы №7 сточные воды затопили дома на двух улицах. После вмешательства прокуратуры коммунальщики устранили подтопление, но ремонт ещё продолжается.
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