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Калужские новости

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Ночью в небе над Калужской областью заметили северное сияние

Ночью в небе над Калужской областью заметили северное сияние

Минувшей ночью в небе над Калужской областью зафиксировали северное сияние. Необычное природное явление также наблюдали жители Липецкой, Курской, Владимирской и других областейМинувшей ночью в небе над Калужской областью зафиксировали северное сияние.

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