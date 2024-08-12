Ночью в небе над Калужской областью заметили северное сияние

Минувшей ночью в небе над Калужской областью зафиксировали северное сияние. Необычное природное явление также наблюдали жители Липецкой, Курской, Владимирской и других областейМинувшей ночью в небе над Калужской областью зафиксировали северное сияние.
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