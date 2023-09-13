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Уайт – о слиянии UFC и WWE: «Это похоже на крупнейшую сделку в истории спорта»

«Мы продолжим делать то, что делали раньше в UFC. Это похоже на крупнейшее слияние в истории спорта. Уже много лет мы надираем друг другу задницы.

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