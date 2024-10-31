Законы, которые вступают в силу в ноябре

Реестр блогеров, динамические тарифы на парковку и чат-бот для учителей. Что изменится в российском законодательстве в ноябре — в материале РБКБлогеры снимают танцевальное видео на фоне «Moscow-City», июль 2024 года (Фото: Александр Легкий / Global Look Press)Блогеры с аудиторией более 10 тыс.