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Спустя 40 лет: как сложилась жизнь героев фильма «Любовь и голуби»

Спустя 40 лет: как сложилась жизнь героев фильма «Любовь и голуби»

Фильм «Любовь и голуби» вот уже 40 лет является одной из лучших советских картин. Цитаты оттуда и по сей день зрители употребляют в жизненных ситуациях, и они не вызывают ощущение чего-то старого и уже не интересного.

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