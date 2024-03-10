Спустя 40 лет: как сложилась жизнь героев фильма «Любовь и голуби»

Фильм «Любовь и голуби» вот уже 40 лет является одной из лучших советских картин. Цитаты оттуда и по сей день зрители употребляют в жизненных ситуациях, и они не вызывают ощущение чего-то старого и уже не интересного.
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