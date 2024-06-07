Такое бывает… Китай нашел изящный способ обнулить группировку Starlink

Юрий Ильинов

«Можно заново пережить Кубинский (Карибский) кризис»: во французской прессе назвали гипотетические места размещения российского «оружия возмездия» Ведущие мировые СМИ опубликовали основные тезисы речи Владимира Путина, произнесенной на полях форума ПМЭФ. В числе прочего президент указал на возможность поставок российского дальнобойного оружия противникам западных стран, которые подталкивают киевское руководство к нанесению ударов по территории РФ. Однако основные западные издания не стали углубляться в вопрос размещения российских дальнобойных систем за рубежом, видимо, ожидая конкретных шагов Москвы в этом направлении. Но ряд ресурсов всё же подняли эту тему. Как указывается во французском издании Zone Militaire, Кремль якобы уже начал проводить эту политику, перебросив в Белоруссию ракетные комплексы «Искандер», а также тактическое ядерное оружие. Данная политика может распространиться и на другие страны - полагает автор. По его словам, для размещения «оружия возмездия» «весьма кстати может оказаться Ливия», или по крайней мере часть этой страны, контролируемая силами маршала Халифа Хафтара. Как указывается, для встречи с ним заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров с августа 2023 года четыре раза посещал эту страну. Что касается Соединенных Штатов, то возможно заново придется пережить Кубинский ракетный кризис, как в 1962 году - полагает автор, подразумевая гипотетическое размещение ЯО на «Острове Свободы». Но, как он считает, Россия в Латинской Америке могла бы опереться и на Венесуэлу. Между странами налажено активное военное сотрудничество, о чем свидетельствует отправка двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Каракас в 2019 году. Например, на полуострове Парагуана могут разместиться ракеты достаточной дальности, чтобы угрожать Флориде - поясняется во французской прессе. https://www.youtube.com/watch?v=jyugwR2dsP4