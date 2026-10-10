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«Наполи» разгромил «Фрозиноне» в матче чемпионата Италии, у Де Брейне дубль

«Наполи» разгромил «Фрозиноне» в матче чемпионата Италии, у Де Брейне дубль

Сегодня, 10 октября, состоялся матч 6-го тура Серии А между «Наполи» и «Фрозиноне».Сегодня, 10 октября, состоялся матч 6-го тура Серии А между «Наполи» и «Фрозиноне».

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