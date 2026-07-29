ZONE HIT Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures (Sep 2026) CBOT_MINI:MYMU2026 TripleTraderStarJ Setting up my zones for tomorrow and had no idea it would hit tonigjht.
ZONE HIT
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ZONE HIT Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures (Sep 2026) CBOT_MINI:MYMU2026 TripleTraderStarJ Setting up my zones for tomorrow and had no idea it would hit tonigjht.