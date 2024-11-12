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Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС Фридрих Мерц пригрозил России ультиматумом в

Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС Фридрих Мерц пригрозил России ультиматумом в случае прихода к власти Германия может выставить России ультиматум в отношении Украины, но произойдет это только в том случае, если новым канцлером ФРГ вместо Олафа Шольца станет представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Прости господи от куда такие малахольные дауны, дебилы и олигофрены берутся....  Никто из политиков последних десятилетий так и не прислушался к дядьке Бисмарку: “Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть”.
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