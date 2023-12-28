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Мяч мог уйти за пределы поля перед голом «Вест Хэма» «Арсеналу». Судья Оливер засчитал взятие ворот

Мяч мог уйти за пределы поля перед голом «Вест Хэма» «Арсеналу». Судья Оливер засчитал взятие ворот

На 13-й минуте матча 19-го тура АПЛ хавбек Томаш Соучек воспользовался передачей Джеррода Боуэна и поразил ворота «канониров».

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