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Собчак «бомбануло» после слов Бероева о прививках

Собчак «бомбануло» после слов Бероева о прививках

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала актера Егора Бероева и напомнила, что антиковидные QR-коды будут требовать не везде, а только в местах, где заразиться легче всего.

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Андрей
Даже удивительно.Собчак намного умнее Бероева оказалась.
Наталья Иванова
Надо же, как убедительно она растолковала этому западному выкормышу всю ситуацию с ковидом... Поддерживаю.
Natalia Нес
Иногда Собчае мыслит трезво,а Бероев огорчил недальновидностью...

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