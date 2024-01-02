Начиная с 2 января, автомобилистов в России ждет неожиданное изменение на всех заправочных станциях страны — рост цен… Начиная с 2 января, автомобилистов в России ждет неожиданное изменение на всех заправочных станциях страны .
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