Минэнерго планирует построить накопители электроэнергии в Крыму.Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе выступления в Госдуме рассказал о планах строительства систем накопления электроэнергии.
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