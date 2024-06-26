Картельный сговор при аукционе на водопользование раскрыли в Новосибирске

Участники сговора применили на торгах схему «таран». Картельный сговор при проведении торгов на право заключения договора водопользования в части использования участка акватории реки Обь выявлен Новосибирским УФАС России.
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