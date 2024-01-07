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Царьград

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При раскопках на Большой Татарской улице в Москве нашли остатки фарфоровой посуды

При раскопках на Большой Татарской улице в Москве нашли остатки фарфоровой посуды

Из найденных осколков реставраторы восстановили коллекцию столового и чайного фарфора.При раскопках на Большой Татарской улице в Москве нашли остатки фарфоровой посуды XVIII–XIX веков, из которых реставраторы восстановили коллекцию столового и чайного фарфора.

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