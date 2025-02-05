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Алексей Митрофанов: где сейчас работает бывший эпатажный депутат

Алексей Митрофанов: где сейчас работает бывший эпатажный депутат

Сегодня в прессе его называют «экс-депутатом в бегах». А когда-то Алексей Валентинович был весьма влиятельной персоной и постоянно блистал со всех экранов.

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