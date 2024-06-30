Слова председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о Госдуме вызвали большой скандал в нижней палате парламента.
"Начать говорить правду": Бастрыкин подал пример всей России - такого скандала мигранты ещё не вызывали
Комментарии
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Ирина Ефименко
В " Закрома" Капает
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19 час.
АП
Александр Поляничко
Беспредел ми́грантов, это бездействие и попустительство властей, которые кроме видимой прибыли, в свой карман, не хотят видеть какой ущерб от мигрантов.
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19 час.
ирина Гущина
По непринятии этих очень важных для России и всех россиян законов. Выходит незаменимым можно все - насиловать, грабить, торговать наркотой, выживать людей из квартир и целых поселков (Котельники и не только), навязывать нам свои правила, вооружаться до зубов, УБИВАТЬ - и ничего за это им не будет! В ответ мы предоставим им бесплатные медполисы, бесплатное образование, соцвыплаты их многочисленным неработающим родственникам и т.д. И все это ради того, чтобы кучка бизнесменов продолжала обогащаться - зашибись! Вот интересно бы увидеть поименный список депутатов Гос ду..ы, чтобы знать врагов государства Российского в лицо!!!
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15 час.
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