Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Новости из мира финансов

Новости из мира финансов

Гений про злодейства А кто у нас нынче министр финансов США? Там же была бабушка, которую в Китае во время дружественного визита так накормили грибами, что визит перестал быть дружественным? А сейчас какой-то Скотт Бессент.

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