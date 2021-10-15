Все о сексе и отношениях :)Пошлые селфи с работы Тон, как всегда, задают шаловливые медработницы. А за ними уже подтягиваются скучающие в офисах красотки.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинчто здесь пошлого? при чём здесь работа?Обычное бабское самолюбование. Настоящую пошлость может оценить только настоящий мужик.Александр БойкоА потом удивляются когда дитё спрашивает : - Мама,ты что блядь?RRosomaha+++++++++++ зачёт...ДЕДенис ЕфремовДевчонки супер...Комментировать
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