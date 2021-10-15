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Пошлые селфи с работы

Пошлые селфи с работы

Тон, как всегда, задают шаловливые медработницы. А за ними уже подтягиваются скучающие в офисах красотки.

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абрам вербин
что здесь пошлого? при чём здесь работа?Обычное бабское самолюбование. Настоящую пошлость может оценить только настоящий мужик.
Александр Бойко
А потом удивляются когда дитё спрашивает : - Мама,ты что блядь?
Rosomaha
+++++++++++ зачёт...
Денис Ефремов
Девчонки супер...

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