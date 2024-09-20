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Существа Высших Миров.

Существа Высших Миров.

 ПОЗНАЙ СЕБЯ  Существа Высших Миров. Астральный план и деваханический план весьма населённые миры, и мы находим там различных существ, которые хотя и не могут быть столь явно наблюдаемыми в своих откровениях, но, тем не менее, проявляют свои действия, свои деяния здесь, на физическом плане, и имеют весьма большое значение для физического плана, для всей нашей теперешней человеческой жизни.

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