ПОЗНАЙ СЕБЯ Существа Высших Миров. Астральный план и деваханический план весьма населённые миры, и мы находим там различных существ, которые хотя и не могут быть столь явно наблюдаемыми в своих откровениях, но, тем не менее, проявляют свои действия, свои деяния здесь, на физическом плане, и имеют весьма большое значение для физического плана, для всей нашей теперешней человеческой жизни.
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