Трамп: представители России, Украины и США встретятся в Саудовской Аравии

Со слов американского лидера, переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут уже на следующей неделе Президент США Дональд Трамп заявил, что в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России, США и Украины об урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.