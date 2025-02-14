Трамп: представители России, Украины и США встретятся в Саудовской Аравии

Со слов американского лидера, переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут уже на следующей неделе Президент США Дональд Трамп заявил, что в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России, США и Украины об урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.
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