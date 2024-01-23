Устроивший взрыв на Бали террорист Али Имрон просит помилования президента

Осужденный на пожизненный срок за участие в теракте на Бали в 2002 году Али Имрон попросил главу Индонезии о помиловании, указывая, что он хочет быть освобожденным для получения возможности трудиться над проектами по дерадикализации по всему государству.
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