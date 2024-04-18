Politico: Трамп в ходе встречи с Дудой обсудил Украину, Ближний Восток и НАТО

Экс-президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке, стороны в течение четырех часов обсуждали украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос о повышении расходов на оборону в странах НАТО.
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