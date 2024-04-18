Politico: Трамп в ходе встречи с Дудой обсудил Украину, Ближний Восток и НАТО

Экс-президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке, стороны в течение четырех часов обсуждали украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос о повышении расходов на оборону в странах НАТО.