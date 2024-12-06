Полковник Лоуренс Уилкерсон обвинил Блинкена в курсе против России

Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон раскритиковал госсекретаря Энтони Блинкена за отсутствие контактов с российской стороной и обвинения в одностороннем подходе к безопасности, которые были высказаны на саммите ОБСЕ.
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