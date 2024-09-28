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Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Ньюкасла», «Арсенал» примет «Лестер», «Челси» – «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс» 

Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Ньюкасла», «Арсенал» примет «Лестер», «Челси» – «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс» 

В субботу «Манчестер Сити» сыграет гостях с «Ньюкаслом», «Арсенал» примет «Лестер», «Челси» – «Брайтон», «Ливерпуль» встретится на выезде с «Вулверхэмптоном».

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