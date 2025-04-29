В Госдуме предложили установить МРОТ в размере 34 тысячи рублей в месяц

С инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект об установлении в России с 1 января 2026 года МРОТ в сумме 34 тысяч рублей в месяц, законопроект оказался в распоряжении РИА Новости.