ВТ

Василий Топчий

Независимо от пораженных целей, такие удары держат летный состав и обслуживающий персонал в постоянном напряжении. В ожидании атак противник вынужден регулярно поднимать остатки авиации в воздух, что приводит к перерасходу топлива и дополнительному износу самолетов. Топлива на украине хватает из российской нефти.