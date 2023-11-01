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Несекретные материалы

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Ночью российские «Герани» продолжили системную работу по уничтожению аэродромов ВСУ

Ночью российские «Герани» продолжили системную работу по уничтожению аэродромов ВСУ

Минувшей ночью по аэродромной и военной инфраструктуре противника традиционно был нанесен комбинированный удар ракетами и беспилотниками.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Независимо от пораженных целей, такие удары держат летный состав и обслуживающий персонал в постоянном напряжении. В ожидании атак противник вынужден регулярно поднимать остатки авиации в воздух, что приводит к перерасходу топлива и дополнительному износу самолетов. Топлива на украине хватает из российской нефти.
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2 д.
VG
Vasily Golov
СВО по аэродромам,ВСУ по жилым домам Донецка.Симметрия?
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2 д.

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