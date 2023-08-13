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Джокович провел первую тренировку в Цинциннати. Он приехал в США впервые с 2021-го

Джокович провел первую тренировку в Цинциннати. Он приехал в США впервые с 2021-го

Вторая ракетка мира Новак Джокович приехал в Цинциннати и провел первую тренировку. Для серба это первое выступление в США после US Open-2021, где он проиграл в финале.

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