ФК «Калуга» откроет сезон домашним матчем против «Сибири»

Сегодня домашним матчем против новосибирской «Сибири» футбольный клуб «Калуга» откроет новый сезон.В стартовом матче нового сезона Первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Золото» ФК «Калуга» на домашнем стадионе сыграет против новосибирской «Сибири».