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Виктор Файзулин: «Зенит» должен «закрыть» этот сезон»

Виктор Файзулин: «Зенит» должен «закрыть» этот сезон»

Специально для портала обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, трехкратный чемпион России в составе «Зенита» рассказывает о своей жизни после окончания футбольной карьеры.

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