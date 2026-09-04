День мученика Агафоника и Грузинской иконы: что отмечают 4 сентября

Запреты на Агафона Огуменника: почему 4 сентября нельзя дарить подарки.В пятницу, 4 сентября 2026 года, Русская православная церковь отмечает сразу два значимых религиозных события — день памяти мученика Агафоника Никомидийского вместе с его сподвижниками, а также празднование в честь чудотворной Грузинской иконы Божией Матери.
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