Как аудиобейджи от билайн бизнеса помогли на 29% повысить продажи кредитных карт банка «Открытие»

Реклама. ПАО «ВымпелКом» ИНН 7713076301 erid: LatgCAeBU Почему речевая аналитика лучше “тайных покупателей”, что можно увидеть в личном кабинете аудиобейджей и как технологии распознавания голоса помогают защитить деловую репутацию, рассказывает Наталья Прокопец, руководитель Центра инноваций банка «Открытие».