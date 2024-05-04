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Врач рассказала, какие овощи и ягоды снижают давление

Врач рассказала, какие овощи и ягоды снижают давление

Существуют овощи и фрукты, которые могут помочь снизить давление. Об этом «Известиям» рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

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