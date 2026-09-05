Ученые выявили скрытый признак старения мозга

Ученые обнаружили скрытый признак старения мозга! Важнейший орган дает сбои раньше, чем считалось.Память начинает давать сбои намного раньше, чем считалось.
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