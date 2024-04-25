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- Сез ирегез белән егерме ел яшисез. Авыр чаклар булдымы

- Сез ирегез белән егерме ел яшисез. Авыр чаклар булдымы? - Юк, авыр чаклар булмады, ирем – түземле кеше.

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