- Сез ирегез белән егерме ел яшисез. Авыр чаклар булдымы? - Юк, авыр чаклар булмады, ирем – түземле кеше.
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- Сез ирегез белән егерме ел яшисез. Авыр чаклар булдымы? - Юк, авыр чаклар булмады, ирем – түземле кеше.