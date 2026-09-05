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Владимир Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда

Владимир Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда России мэру Москвы Сергею Собянину.

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