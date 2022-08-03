Мясо кур местного производства резко подорожало в Оренбуржье

По словам покупателей, за полгода цена на местную птицу кусается. Если до зимы 1 килограмм сырого охлажденного куриного мяса под брендом «Наша птичка» стоил порядка 110-120 рублей, то теперь им приходится выкладывать до 205 рублей за единицу массы.