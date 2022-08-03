56orb

217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Баканин
    Найти гада и пристрелить при попытке к бегству.Молодая девушка-в...
  • В В
    Пенсионеров Донбасса ЕРовцы ещё не облагодетельствовали? Ну вот не верю я в человеколюбие и бескорыстность этой мерзк...В Донбассе зарабо...
  • M M
    Как-то странно, у ребёнка всего 2 фото за целый год??Оренбургская поли...

Мясо кур местного производства резко подорожало в Оренбуржье

Мясо кур местного производства резко подорожало в Оренбуржье

По словам покупателей, за полгода цена на местную птицу кусается. Если до зимы 1 килограмм сырого охлажденного куриного мяса под брендом «Наша птичка» стоил порядка 110-120 рублей, то теперь им приходится выкладывать до 205 рублей за единицу массы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх