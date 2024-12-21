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Экс-депутат ЕП предложил Блинкену, Рютте и фон дер Ляйен воевать за ВСУ

Экс-депутат ЕП предложил Блинкену, Рютте и фон дер Ляйен воевать за ВСУ

Бывший депутат Европарламента из Ирландии Мик Уоллес предложил в социальной сети Х* отправить государственного секретаря США Энтони Блинкена, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен воевать на Украину.

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