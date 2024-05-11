❗Угроза затопления теперь нависла и над домами в Тарском районе. Уровень воды в реках Иртыш, Ишим, Туй растет.
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❗Угроза затопления теперь нависла и над домами в Тарском районе. Уровень воды в реках Иртыш, Ишим, Туй растет.