Китай выдвинет новую поддерживающую политику в соответствии с необходимостью стабилизации внешней торговли - Минкоммерции

Пекин, 6 марта /Синьхуа/ -- Китай будет наращивать усилия по изучению и резервированию новых политических мер поддержки для стабилизации внешней торговли, которые будут своевременно выдвинуты по мере необходимости, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на пресс-конференции в четверг.