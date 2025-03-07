Китай выдвинет новую поддерживающую политику в соответствии с необходимостью стабилизации внешней торговли - Минкоммерции

Пекин, 6 марта /Синьхуа/ -- Китай будет наращивать усилия по изучению и резервированию новых политических мер поддержки для стабилизации внешней торговли, которые будут своевременно выдвинуты по мере необходимости, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на пресс-конференции в четверг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)