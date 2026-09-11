NASA: телескоп сделал фото необычайно красивой галактики М83

Космический телескоп «Хаббл» сделал детальный снимок спиральной галактики М83, которую также называют Южной Вертушкой.
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